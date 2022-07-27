رفع سفير دولة فلسطين لدى الكويت السفير رامي طهبوب تهنئته إلى رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للوزراء.



وقال طهبوب في تهنئته: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء الجالية الفلسطينية في الكويت، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف على الثقة الغالية التي منحها له صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت الشقيقة.

وأضاف طهبوب إنني إذ أتمنى للشيخ أحمد النواف التوفيق في مهامه الجديدة لما فيه مصلحة الكويت وشعبها الحبيب، أدعو الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.