تلقى رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف اتصالا هاتفيا أمس الأول من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته بكل التوفيق والسداد لخدمة الكويت والإسهام في تقدمها وازدهارها.



وقد عبر النواف عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على هذه المبادرة الطيبة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الرعاية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وأخيهما صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.



كما تلقى رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف اتصالا هاتفيا أمس الأول من أخيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الشقيقة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.



وثمن الفريق النواف طيب المشاعر الصادقة والتواصل الأخوي الذي يعكس عمق العلاقات والأواصر بين الشعبين، متمنيا للبلدين الشقيقين مزيدا من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وأخيهما صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.



من جهة اخرى، بعث رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة جورج مانيه وياه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية المالديف الصديقة إبراهيم محمد صولح بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



من جهة اخرى، بعث رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف، ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية الهند الصديقة دروبادي مورمو، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية وأدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند الصديقة.