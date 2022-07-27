قدم سفيرنا لدى موريتانيا ابداح مقعد الدوسري أمس الأول في العاصمة نواكشوط نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج د.محمد سالم ولد مرزوك سفيرا للكويت لدى موريتانيا.



وذكرت سفارتنا في موريتانيا في بيان لـ (كونا)، أن ذلك جاء خلال لقاء جمع السفير الدوسري بالوزير ولد مرزوك.



وأشاد الوزير الموريتاني بالعلاقات التاريخية التي تجمع الكويت والجمهورية الاسلامية الموريتانية، مثمنا الدعم الكبير الذي قدمته الكويت لنواكشوط طوال السنوات الماضية والذي كان له الأثر الكبير في تنفيذ موريتانيا العديد من المشاريع التنموية.



من جانبه، نقل السفير الدوسري تحيات وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد للوزير ولد مرزوك، مؤكدا حرصه على العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق صالح وتطلعات البلدين والشعبين.