استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في قصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.



من جهة اخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة جورج مانيه وياه، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



هذا، وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية المالديف الصديقة إبراهيم محمد صولح، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية الهند الصديقة دروبادي مورمو، ضمنهــا سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزها فـــي الانتخابات الرئاسيـــة وأدائهـــا اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد.