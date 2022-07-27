التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف صباح أمس الثلاثاء بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها.

كما شهد اللقاء بحث كل الموضوعات المتصلة بآخر بالمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة اخرى، تلقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانيــــة الصديقــة حسين أمير عبداللهيان أمس استعرضا خلاله العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها، كما تم خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.