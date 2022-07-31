هادي العنزي



خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب (تحت 18سنة) أمام منتخب قطر 51-64 في أولى مبارياته في البطولة الخليجية للشباب المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، والمقامة حاليا في دبي، وتختتم في السادس من أغسطس المقبل.



وخاض «شباب السلة» ثاني مبارياته في البطولة أمام نظيره السعودي في وقت متأخر من مساء أمس، على أن يلتقي المنتخب العماني في الـ8:30 مساء اليوم، ويأمل الأزرق حجز أحد المراكز الأربعة الأولى في الدور التمهيدي الذي يقام بنظام الدوري من دور واحد، سعيا لخوض منافسات الدور قبل النهائي في البطولة، حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى كأس آسيا المزمع إقامته في العاصمة الإيرانية (طهران) نهاية أغسطس المقبل.



وقد استعد منتخبنا الوطني جيدا للمنافسات الخليجية، منذ الموسم الماضي، حيث شارك في مسابقة دوري الدرجة الأولى، تلاه معسكر خارجي بتركيا، وتبعه بالمشاركة في البطولة العربية، ثم معسكر داخلي قبل المغادرة إلى دبي الأسبوع الماضي، ويشرف المدرب البحريني سلمان رمضان على القيادة الفنية لأزرق الشباب، ويساعده خالد بوزبر، وسالم الداود مساعدين.