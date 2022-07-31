هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية نظيره الأهلي السعودي مساء الثلاثاء المقبل في أولى مباريات الفريق بمعسكره التدريبي في مدينة أزميت التركية.



وقد وصل السماوي مساء أمس الأول إلى تركيا للانخراط في معسكر يمتد حتى 15 أغسطس المقبل، وأشرف المدرب الوطني محمد إبراهيم على الحصة التدريبية الأولى للفريق، الذي شمل تدريبات متنوعة، ركز خلالها على الجانب الفني، بعدما انتهى من فترة الإعداد الأولى التي انطلقت بالنادي منتصف يوليو الجاري بقيادة المدرب المساعد بداح الهاجري.



وقد انتظم في المعسكر المحترفان المدافع البرازيلي أليكس ليما، والمهاجم الكولمبي كارلوس ريفاس، بعدما تخلفا عن المرحلة الأولى لأسباب شخصية، ومن المتوقع أن يلعب السالمية 4 مباريات ودية مع أندية سعودية، وقد لعب أولى مبارياته التحضيرية مع الساحل قبل المغادرة إلى تركيا، وانتهت بالتعادل 0-0.



إلى ذلك، أعلن المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو نهاية مشواره مع نادي السالمية، بعد مشوار حافل مع السماوي، قدم خلاله مستويات متميزة، وشكر فابيانو إدارة السالمية واللاعبين والجهازين الفني والإداري طوال تواجده مع السماوي، وقال عبر حسابه في «تويتر» مشواري مع السالمية وصل إلى نهايته، أتمنى التوفيق للنادي، وزملائي، وشكرا للجميع.