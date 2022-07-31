يعقوب العوضي



يتوجه لاعب الألعاب القتالية المختلطة (MMA) فلاح المطيري إلى كوبا لإقامة معسكر خارجي، ويرافقه المدرب الجورجي ديفيد، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم الودية، التي تنظمها كوبا أغسطس المقبل، ويشارك فيها لاعبون من مختلف الدول منها إيران وكوبا والأرجنتين وأميركا وروسيا البيضاء.



وقال المطيري ان لدينا استراتيجية وخطة إعداد للبطولات المختلفة، لافتا إلى أن ابتعاده عن الملاكمة الكلاسيكية جاء بعد رفض بعض الأندية انضمامه لها، ورغم أنني حققت عدة ميداليات في الملاكمة سابقا والألعاب القتالية المختلطة حاليا إلا أنني لا أجد تفسيرا لرفض الأندية المحلية عودتي إلى صفوفها، مؤكدا ان مسألة العمر ليست بالفارق الكبير في الألعاب الفردية، كما أن وجود لاعبين من ذوي الخبرة مفيد جدا لمختلف الفرق.



وقال المطيري ان لدينا الكثير من المواهب المحلية في الألعاب القتالية، والملاكمة تحتاج لرعاية، مناشدا الهيئة العامة للرياضة دعم اللاعبين وتوفير الاحتراف الكامل لهم، وقد شاركت في العديد من البطولات لكنني افتقدت الرعاية الوطنية من مختلف الجهات على الرغم من تمثيلي الكويت بصورة رسمية، ولم أكترث لذلك رغم المشكلات الكثيرة والعراقيل المختلفة التي واجهتني. وأكد انه يجب على الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والقطاع الخاص التركيز والاهتمام بالألعاب الفردية لما تحققه من إنجازات، فعلى المستوى الخليجي كنا من أفضل الدول التي تقدم مواهب في لعبة الملاكمة والألعاب القتالية.