عبدالعزيز جاسم



يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي كاظمة أولى حصصه التدريبية اليوم في مدينة بلغراد الصربية وذلك بعد وصوله عصر أمس، حيث قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد رحلة السفر مع بعض التدريبات الخفيفة في الصالة الرياضية بالفندق.



ويسعى مدرب البرتقالي الصربي زيلكو ماركوف إلى إعداد الفريق بصورة مثالية من خلال خطة الإعداد الثانية والتي تعتبر المرحلة الأهم للوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية بشكل مميز قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز 25 أغسطس المقبل، خاصة ان البرتقالي احتل الموسم الماضي وصافة الدوري بعد أن كان قريبا من تحقيق اللقب حتى الأمتار الأخيرة، لكنه عوض ذلك بختام ناجح بعد تحقيق لقب كأس سمو الأمير.



ويبحث ماركوف مع الجهاز الإداري عن المحترف الخامس ليكمل قائمة المحترفين بعد التجديد مع الثلاثي عماد الدين عزي والسويدي «الفلسطيني الأصل» ميشيل ميلاد، ولاعب الوسط الأردني أحمد عرسان ولاعب الوسط الإسباني جاي ديمبلي.



وكانت إدارة الفريق قد اتفقت مع متعهد المعسكر على إقامة 4 مباريات ودية يومي 2 و4 أغسطس مع فريقين من صربيا، ثم يومي 7 و10 مع فريقين من الإمارات هما دبا الفجيرة والظفرة.