يعقوب العوضي



‏غادرت أمس بعثة منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة متجهة الى العاصمة التركية (إسطنبول) لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوعين استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين تحت 18 سنة المقرر أن تستضيفها إيران خلال الفترة من 15 الى 22 أغسطس المقبل.



وفي السياق ذاته، فاز منتخبنا الوطني للشباب على الإمارات بنتيجة 3-1 ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في السعودية.



وكان الأزرق الشاب قد خسر من مستضيف البطولة في الافتتاح، ثم من المنتخب العراقي 3-1 في الدور التمهيدي ليفقد فرصة التأهل إلى نهائيات البطولة.