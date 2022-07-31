مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الخطة الإعدادية الثانية في معسكر 6 أكتوبر من خلال تحديد أسماء ومواعيد الفرق التي سيواجهها خلال فترة تواجده بالقاهرة والتي ستمتد حتى 12 أغسطس المقبل، حيث اتفق الجهاز الفني مع القائمين على المعسكر على إقامة 4 مباريات ودية بشكل رسمي، على أن تكون هناك مباراة خامسة في حال الاتفاق مع أحد الفرق وستقام في الفترة الصباحية، كما ستكون هناك مباراة أخرى في اليوم نفسه خلال الفترة المسائية.



وسيخوض الأصفر 4 مباريات منها 3 مواجهات مع فرق مصرية هي السكة الحديد واف سي مصر وحرس الحدود، فيما ستكون المواجهة الرابعة مع الساحل السعودي.



وكانت بعثة الفريق قد وصلت أمس مدينة 6 أكتوبر وترأس الوفد حسين فاضل مدير الفريق، بمرافقة فيصل نيروز إداري الفريق، وعبدالله الأنصاري المنسق الإعلامي، وإبراهيم أشكناني عضو العلاقات العامة، والجهاز الفني: ناصر الشطي المدير الفني، وميثم الشطي مساعد المدرب، وصالح الشيخ مساعد المدرب، وخليل الجبابلي مدرب اللياقة، ومحمد صيام مدرب الحراس، وعلي بولند المحلل الفني، والجهاز الطبي: هيثم طلبة، وأسامة فرج، إلى جانب قائمة ضمت 33 لاعبا.



وبعد العودة من المعسكر فإن المدرب الشطي مطالب بتقليص قائمة اللاعبين لتصل إلى 30 لاعبا وفق لائحة اتحاد الكرة وقد تتم إعارة لاعب أو اثنين بعد الوصول 12 أغسطس. وقبل المغادرة، تمكن القادسية من التغلب على خيطان برباعية دون رد في ثاني مبارياته الودية سجلها أحمد الرياحي (هدفين) وبدر المطوع والعاجي سورو مامادو.



من جانب آخر، أعلنت إدارة نادي الكويت تعاقدها مع نجم المنتخب الوطني ونادي القادسية السابق أحمد الظفيري وذلك بصفة انتقال دائم بعد موافقة مجلس إدارة نادي القادسية بحسب ما ورد في بيان النادي الصادر امس. وسيدخل الظفيري تدريبات الأبيض في معسكره الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المتوقع ان يضيف الكثير لقوة خط وسط الأبيض نظرا لما يتمتع به من خبرة ومهارة عالية.



وفي جانب آخر، أعلن اللاعب يعقوب الطراروة انتهاء مشواره مع الأبيض والذي امتد لعشرين عاما تخلله تمثيل الفريق في كافة المراحل السنية وصولا الى الفريق الأول، حيث حقق 14 بطولة متنوعة.



ووجه الطراروة الشكر لإدارة النادي وجماهيره على دعمهم المتواصل له خلال مسيرته مع النادي.



إلى ذلك، تتواصل تدريبات الأبيض في المعسكر الأوروبي بمعنويات عالية بقيادة المدرب الكرواتي رادان غاسانين.