يلتقي في الـ5 من فجر اليوم ريال مدريد مع يوفنتوس في مباراة ودية تقام على ملعب روز بول بالولايات المتحدة الأميركية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.



وأعلن يوفنتوس، نفاد تذاكر مباراته الودية مع ريال مدريد، وكتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر «نفدت بشكل رسمي كل التذاكر الخاصة بمباراتنا مع ريال مدريد.. نراكم هناك يا مشجعي البيانكونيري».



وكان يوفنتوس قد التقى وديا مع تشيفاس المكسيكي وبرشلونة، حيث هزم الأول بهدفين دون رد، بينما تعادل مع البارسا بنتيجة 2-2.



أما ريال مدريد خسر الكلاسيكو الودي أمام الغريم التقليدي برشلونة بهدف دون رد، فيما تعادل بنتيجة 2-2 مع كلوب أميركا المكسيكي.



وسيعود ريال مدريد إلى إسبانيا بعد مواجهة يوفنتوس، وسيواصل التحضيرات لخوض مواجهة كأس السوبر الأوروبي، التي ستقام يوم 10 أغسطس المقبل ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني.



وتدرب لاعبو الريال على الاحتفاظ بالكرة، في آخر حصة تدريبية على ملعب مدينة باسادينا، وتحت شمس كاليفورنيا، مع حرارة بلغت 28 درجة، أجرى «المرينغي» جلسة نموذجية، استمرت لأكثر من ساعة ونصف استعدادا لخوض المباراة.



وعمل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي استعاد داني كارفاخال بالفعل، بعد أسبوع من الراحة بسبب مشكلة في الكاحل، في جو من الحماس الكبير، حيث جاء العديد من المشجعين إلى موقع التدريب لإظهار دعمهم للفريق وأخذ صور وتوقيعات من نجومه.



وفي نهاية التدريب، التي جرب فيها أنشيلوتي أنماطا مختلفة لمواجهة يوفنتوس على ملعب روز بول، تدرب اللاعبون لنحو 15 دقيقة على تنفيذ تسديدات على المرمى وركلات حرة مباشرة.



وكان الألماني توني كروس، أنجح لاعب في التسديد ضد الحارسين البلجيكي تيبو كورتوا والأوكراني أندريه لونين، فيما برع النمساوي ديفيد ألابا والبرازيلي رودريغو جويس في تسديد الركلات الحرة.



وسيقام اليوم عدد من المباريات الودية في ختام استعدادات الفرق لانطلاق الموسم الجديد، حيث سيواجه برشلونة فريق نيويورك ريد بل الأميركي، فيما يلتقي ليفربول مع ستراسبورغ الفرنسي، ومرسيليا في مواجهة ميلان.



تافاريش ينضم إلى مرسيليا



انضم المدافع البرتغالي نونو تافاريش إلى مرسيليا قادما من أرسنال على سبيل الإعارة لموسم واحد، بحسب ما أعلن النادي المتوسطي.



وقبل انضمامه إلى أرسنال في 2021، حمل تافاريش (22 عاما) ألوان بنفيكا منذ 2015. وفي صفوف نادي شمال لندن، خاض الموسم الماضي 27 مباراة، عندما كان خيارا بديلا للاسكتلندي كيران تيرني، علما بأن أرسنال تعاقد مع الظهير الأيسر الأوكراني ألكسندر زينتشنكو من مان سيتي.



قال مرسيليا في بيان «نونو ظهير ايسر يتمتع بسرعة كبيرة، حجم جسدي وقوة تفوق المتوسط، وخصوصا قدرته على تكرار المجهود بقوة عالية».