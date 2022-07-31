أبدى المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي سعادته بالانتقال الى برشلونة الإسباني، حيث يخوض «مرحلة جديدة في مسيرتي على كافة المستويات»، وفق ما نقل عنه تلفزيون النادي الكاتالوني.



وقال كوندي في اليوم التالي لحسم صفقة انتقاله الى برشلونة من الخصم المحلي إشبيلية، إنه «فخور وفي الوقت ذاته متلهف لأنني أصل الى ناد كبير.. برشلونة مرحلة جديدة في مسيرتي على كافة المستويات».



ولاحقاً، أعلن برشلونة في بيان أن التوقيع الرسمي على العقد سيحصل غدا في مركز جوان غامبر للتمارين، وستكون مدته خمسة أعوام مع بند جزائي خيالي لفسخه يصل الى مليار يورو. وكشف ابن الـ23 عاما أن مدرب الفريق الكاتالوني تشافي هرنانديز «لعب دورا كبيرا في وصولي الى هنا. تحدثنا مع بعضنا مرات عدة. لقد أحببت حقا حديثه، وكانت المناقشات سلسة جدا ولدينا نفس النظرة تجاه كرة القدم».



وأضاف «آمل أن أقدم أفضل ما لدي وأن أحصل على أكبر وقت ممكن من الوقت داخل الملعب حتى أتمكن من لعب دور رئيسي في هذا النادي».



وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن قيمة الصفقة تصل الى نحو 50 مليون يورو إضافة الى 10 ملايين مكافآت.