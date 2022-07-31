قاد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس فريقه أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز 1-0 على مان يونايتد في اللحظات الأخيرة بعد تسجيله لهدف المباراة الوحيد في المباراة من تسديدة مخادعة من مشارف منطقة الجزاء (87) في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في النرويج ضمن استعداداتها لانطلاق الموسم الجديد. تعتبر هذه الخسارة هي الأولى ليونايتد في 5 مباريات ودية خاضها حتى الآن.

إلى ذلك، بقي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج تشكيلة فريقه يونايتد ما أعطى مؤشرا عن تشبث ابن الـ 37 عاما برغبة الرحيل عن «الشياطين الحمر».

لكن أفضل لاعب في العالم خمس مرات خرج عن صمته حين كتب على انستغرام «الأحد، الملك سيلعب»، في إشارة الى اللقاء الودي المقرر اليوم في «أولد ترافورد» ضد الفريق الإسباني الآخر رايو فايكانو. وكتب رونالدو هذه الجملة بالبرتغالية ردا على منشور يتحدث عن غيابه عن مباراتي أتلتيكو وفايكانو. وغاب البرتغالي عن الجولة التحضيرية ليونايتد في تايلند وأستراليا لأسباب «عائلية».

ويريد رونالدو أن يترك النادي الذي عاد اليه العام الماضي بعد فشل التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صور نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، وصل الـ «دون» إلى مقر كارينغتون التدريبي مع وكيل أعماله جورج منديش، وشوهد اسطورة تدريب الفريق السابق السير أليكس فيرغوسون يصل أيضا إلى المقر.

وفي مباراة ثانية، واصل المهاجم البرازيلي الدولي جابرييل جيسوس تألقه مع فريقه الجديد أرسنال، وأحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود الفريق إلى الفوز الساحق 6-0 على إشبيلية الإسباني، في مباراتهما على لقب كأس «ستاد الإمارات» الودية.

وحسم أرسنال المباراة تماما في شوطها الأول برباعية نظيفة أحرزها بوكايو ساكا في الدقيقتين العاشرة من ضربة جزاء و19 وجيسوس في الدقيقتين 13 و15.

وفي الشوط الثاني، أكمل جيسوس الهاتريك بالهدف الخامس لأرسنال في الدقيقة 77 قبل أن يختتم إدوارد نيكيتا التسجيل في المباراة بالهدف السادس في الدقيقة 88.

وهذا الفوز هو السادس على التوالي لأرسنال في 6 مباريات ودية خاضها هذا الصيف في إطار استعداداته للموسم الجديد.