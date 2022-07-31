أطلقت «فورمولا1» السبت حملة بعنوان «درايف إيت آوت» لمواجهة السلوك المسيء وخطاب الكراهية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وفي سباقات الجوائز الكبرى للبطولة العالمية، وتصدر السائقون الحملة للمطالبة بالقضاء على جميع أشكال الإساءة العنصرية والجنسية والتصرفات المسيئة، ليس فقط في بطولة العالم للفورمولا واحد ولكن في كل الرياضات في مختلف أنحاء العالم، وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تصرفات مشينة رافقت سباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الحادية عشرة من الفئة الأولى والتي اقيمت في 10 الشهر الجاري.



وتابع هاميلتون بطل العالم سبع مرات القضية المتعلقة بالاساءات التي حصلت على حلبة ريد بول رينغ في سبلبيرغ، فكتب حينها عبر صفحته على إنستغرام «أشعر بالاشمئزاز وخيبة الأمل لسماع أن بعض الجماهير تواجه سلوكا عنصريا وكراهية وتصرفات مسيئة بشكل عام في الحلبة في نهاية هذا الأسبوع».



ونشر السائقون الحاليون فيديو مصورا ضمنوه رسائل مناهضة للسلوك المسيء، وانضم إليهم رئيس الفورمولا واحد والمدير التنفيذي الإيطالي ستيفانو دومينيكالي ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» الإماراتي محمد بن سليم.