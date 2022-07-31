افتتح بوروسيا دورتموند الموسم الجديد بفوزه الكبير الجمعة على مضيفه ميونيخ 1860 المنافس في الدرجة الثالثة بنتيجة 3-0.



وبعدما وضعه الهولندي دونييل مالن في المقدمة (8)، أضاف الإنجليزي جودي بيلينغهام الهدف الثاني (31) قبل أن يفتتح الوافد الجديد كريم أدييمي باكورة أهدافه في أول ظهور رسمي له مع الفريق المنتقل اليه من ريد بول سالزبورغ النمساوي (35).



وتعاقد دورتموند في مايو مع الدولي الألماني الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري النمساوي كأفضل هداف، من أجل تعويض رحيل النرويجي إرلينغ هالاند لمان سيتي.



ولحق دورتموند بمنافسه في الدرجة الأولى شتوتغارت الذي تخلص بهدف وحيد من دينامو درسدن الهابط في نهاية الموسم الماضي الى الدرجة الثالثة.



كما تأهل ممثلا الدرجة الثانية كارلسروه ونورمبرغ بفوز كاسح للأول على فريق الدرجة الخامسة نوستريليتس 8-0 والثاني على كان ماريينبورن من الدرجة الرابعة 2-0.