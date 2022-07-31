بعد جولة صيفية ناجحة في اليابان، يستهل باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي في كرة القدم موسمه المحلي، بمواجهة نانت بطل الكأس اليوم في مباراة كأس الأبطال.



ويحمل سان جرمان الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (10)، متقدما على ليون (8) ورينس وسانت اتيان (5)، فيما يملك نانت ثلاثة ألقاب في 1965 و1999 و2001.



تميل الأرقام في السنوات الاخيرة لصالح نانت في المواجهات المباشرة، علما ان الفريقين تبادلا الفوز في الموسم المنصرم، ففاز سان جرمان 3-1 ليرد له الـ«كاناري» التحية بالنتيجة عينها. لكن المواجهات الـ24 في السنوات الـ12 الأخيرة بين الفريقين انتهت بفائز، منها 21 مرة لسان جرمان مقابل 3 مرات فقط لنانت، حققها في الاعوام الثلاثة الأخيرة.



وشهد سان جرمان تغييرا كبيرا على صعيد الجهاز الفني، فأقال مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ومديره الرياضي البرازيلي ليوناردو واستبدلهما بمدرب نيس كريستوف غالتييه والمدير الجديد البرتغالي لويس كامبوس، بحثا عن اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا.



ووعد غالتييه الذي فرض خلال المباريات التحضيرية أسلوبه مع ثلاثة مدافعين (3-4-1-2) «سنستمر في العمل بإيقاع وشدة، وتصحيح الأخطاء».



وبرغم رحيل مهاجمه الشاب كولو مواني إلى أينتراخت فرانكفورت الألماني، إلا ان نانت دعم صفوفه بلاعب الوسط المخضرم موسى سيسوكو من واتفورد والمهاجم الواعد إيفان غيسان من نيس على سبيل الإعارة.