هادي العنزي



وصل في الـ 6:30 من مساء أمس وفد منتخبنا الوطني للكراتيه عائدا من العاصمة المصرية القاهرة، بعد مشاركته في البطولة العربية الـ 13 للكراتيه، وفوزه بـ 11 ميدالية متنوعة (ذهبية، و4 فضيات، و6 برونزيات).



من جانبه، أبدى عضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه ورئيس الوفد فيصل العتيبي سعادته بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت، وقال لـ «الأنباء»: «جاءت البطولة عامرة بالندية، وشهدت تنافسا قويا، بمشاركة العديد من الأبطال العرب الأولمبيين، والمصنفين دوليا في مختلف الفئات، وقد جمعنا 11 ميدالية متنوعة بمشاركة إيجابية ومتميزة لأبطال الأزرق»، مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة، وحرصها على مشاركة «الكراتيه» في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.