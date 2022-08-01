هادي العنزي



وصل إلى البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الأول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل، المدافع البرازيلي جوليو سيزار، والمهاجم التونسي يوسف بن سودة، ليخوضا أول تجربة احتراف لهما في الكويت برفقة «الأشاوس»، وكان في استقبالهما بمطار الكويت مدير الفريق نجم العنزي.



ومن المقرر أن يدخل اليوم فريق الفحيحيل في معسكر تدريبي بمدينة أنطاليا التركية يمتد حتى 15 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله 4 مباريات ودية، وقد بدأت تحضيرات «الأحمر» منتصف يوليو الماضي، على ملعب عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة، ولعب الأسبوع الماضي أولى مبارياته الودية أمام القادسية وخسر 0-6.



وقد اكتمل عقد محترفي الفحيحيل بوجود الدولي السوري عبدالله الشامي، والغاني سولومون مينساه، والبرازيلي سيزار، والتونسي بن سودة، على أن يلتحق البرازيلي لويز فرنانديز بالفريق في تركيا.