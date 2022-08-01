هادي العنزي



خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب أمام نظيره السعودي 63-72، وذلك في المباراة الثانية له بالبطولة الخليجية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب والتي ستقام نهاية الشهر الجاري في طهران. وقد خسر أزرق الشباب أولى مبارياته أمام قطر 51-64، وخاض في وقت متأخر من مساء أمس ثالث مبارياته بالبطولة أمام نظيره العماني، على أن يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب الإماراتي الأربعاء.



وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل الـ 4 الأوائل الى قبل النهائي، ويتأهل الأول والثاني في البطولة إلى نهائيات كأس آسيا مباشرة.