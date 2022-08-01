هادي العنزي



قالت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات إن الاحتراف الجزئي للموسم الرياضي 2022-2023 سيتضمــــن أسماء 43 لاعبة من 9 اتحادات مختلفة للمرة الأولى في تاريخ الرياضة الكويتية، وذلك ضمن المرحلة الثانية للاحتراف الجزئي التي أعلن عنها مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.صقر الملا في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مسرح «الهيئة» نهاية الأسبوع الماضي.



وذكرت حيات أن الاحتراف الجزئي للموسم المقبل سيشمل 5 لاعبات من ألعاب القوى، و4 في كرة الطاولة، واثنتين في رفع الأثقال، ومثلهما في السباحة، والملاكمة، والمبارزة، والاسكواش، و4 لاعبات في رياضة الكراتيه، بالإضافة إلى الأعداد المعتمدة مسبقا في نادي الرماية وأندية المعاقين، و20 لاعبة من منتخب الكويت لكرة قدم الصالات للسيدات.



وأضافت: «نبارك للاعبات الحصول على حقوقهن بعد طول انتظار، ومواسم طويلة من العمل الجاد، والإنجاز المستمر، وبداية واعدة مبشرة، ونأمل أن يشمل الاحتراف الجزئي في الفترة المقبلة أكبر عدد ممكن من لاعبات الأندية في الألعاب الجماعية، بالإضافة إلى الرياضات الأخرى».



وأكدت أن شمول الاحتراف الجزئي لـ 43 لاعبة من 9 اتحادات يأتي تطبيقا لاستراتيجية اللجنة الأولمبية الكويتية، وتحقيقا لأحد أهم أهدافها المتمثل بتطوير رياضة المرأة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، مضيفة انه إنجاز جديد يضاف إلى السجل الحافل للفتاة الرياضية الكويتية، وخطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها تمكين الفتاة في جميع الألعاب.



وشكرت حيات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر، ود.صقر الملا، على دعمهم الدائم للفتاة الرياضية الكويتية، وعضوات لجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية.