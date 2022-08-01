عبدالعزيز جاسم



اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة من إغلاق ملف المحترفين بشكل نهائي بعدما قرر مغادرة المهاجم النيجيري مايكل أوماه (30 عاما) إلى معسكر صربيا قبل يومين بعد أن خاض تجربة مع البرتقالي لمدة تقارب الأسبوع في الكويت، ولم يتبق على الصفقة سوى الإعلان الرسمي، وكان أوماه قد خاض تجربة احترافية في الموسم الماضي مع نادي فيتيرول الروماني.



إلى ذلك، تتواصل تدريبات البرتقالي في بلغراد على فترتين تجهيزا لخوض المباراة الأولى غدا مع أحد الفرق الصربية.



من جهة أخرى، حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بقيادة المدرب الوطني ناصر الشطي على تكثيف تدريبات الفريق على فترتين في معسكر 6 أكتوبر بمصر وذلك لضمان وصول اللاعبين إلى أعلى معدل من اللياقة البدنية والتجانس وهو ما يسعى الشطي للتأكد منه خلال الوديات الأربع التي حددها مع فرق السكة الحديد واف سي مصر وحرس الحدود من مصر والساحل السعودي.



من ناحية أخرى، يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى معسكره بصربيا اليوم استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز 25 الشهر الجاري، وسيلتقي «العنابي» خلال المعسكر مع فريقين من الإمارات هما الظفرة ودبا الفجيرة، على أن تكون هناك مواجهة ثالثة مع أحد الفرق السعودية التي تلعب بدوري «يلو» للدرجة الأولى، وقد يقرر المدرب محمد المشعان إقامة مباراة ودية رابعة.