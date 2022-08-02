علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن زيادة إجمالي أعداد الخاضعين للتأمينات في الكويت بـ 6964 شخصا خلال أول 3 أشهر من 2022 إذ بلغ عددهم بنهاية مارس الماضي نحو 657.6 ألفا خاضعا وخاضعة للتأمينات، مقارنة مع 650.6 ألفا بنهاية ديسمبر 2021.



وتفصيليا، ارتفع عدد المؤمن عليهم من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل والعاملين لحسابهم الخاص بواقع 4274 شخصا في أول 3 أشهر من العام، ليرتفع عددهم من 404.4 آلاف شخص بنهاية ديسمبر 2021 إلى 408.7 آلاف شخص بنهاية مارس 2022، فيما تظهر الأرقام أن أعداد المؤمن عليهم من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل والعاملين لحسابهم الخاص الجدد تشكل أكثر من 61% من إجمالي الزيادة في أعداد الخاضعين للتأمينات.



وزادت أعداد المؤمن عليهم من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل بـ 4237 شخصا ليرتفع عددهم من 387.6 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة مع 391.8 ألف شخص بنهاية مارس الماضي، كما زاد متوسط المرتب أو الشريحة التأمينية لهم من 708 إلى 710 دنانير.



وارتفعت أعداد المدنيين العاملين لحسابهم الخاص بـ 37 شخصا من 16.8 ألفا بنهاية ديسمبر 2021 إلى 16.8 ألفا بنهاية مارس الماضي، كما ارتفع متوسط المرتب أو الشريحة التأمينية لهم من 568 إلى 572 دينارا.



أصحاب المعاشات



وفي السياق ذاته، ارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من مدنيين وعسكريين بـ 1920 مواطنا ومواطنة في 3 أشهر، حيث بلغت أعدادهم بنهاية مارس 2022 نحو 155.5 ألف مواطن ومواطنة مقارنة مع 153.6 ألفا بنهاية ديسمبر الماضي.



وزادت أعداد أصحاب المعاشات من المؤمن عليهم من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل والعاملين لحسابهم الخاص بواقع 1498 متقاعدا جديدا يشكلون 785 من إجمالي المتقاعدين الجدد خلال أول 3 أشهر من العام، حيث بلغ عددهم بنهاية مارس 123.8 ألف متقاعد ومتقاعدة مقارنة مع 122.3 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية ديسمبر 2022، وسجلت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من العسكريين زيادة بواقع 422 متقاعدا جديدا في أول 3 أشهر من العام، حيث زادت أعدادهم من 31.2 ألف مواطن ومواطنة إلى 31.6 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس الماضي.



وبلغ أعداد أصحاب المعاشات من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل في مارس 2022 نحو 118.7 شخصا بمتوسط معاش تقاعدي 1213 دينار، مقارنة مع 117.3 بنهاية ديسمبر الماضي بمتوسط معاش 1216 دينار، ومن بين هؤلاء يوجد 9057 مسجلين كقطاع أهلي في نهاية ديسمبر الماضي بمتوسط راتب 1374 دينارا شهريا، فيما بلغت أعدادهم بنهاية مارس 9300 شخص بمتوسط راتب تقاعدي 1364 دينارا، أما النفطيون منهم فقد ارتفع عددهم إلى 7607 اشخاص بمتوسط راتب تقاعدي 1782 دينارا شهريا مقارنة مع 7585 شخصا بمتوسط راتب تقاعدي 1781 دينارا في ديسمبر الماضي، بينما زادت أعداد المتقاعدين من الحكومة إلى 101854 وبلغ متوسط معاشهم 1156 دينارا، مقارنة مع 100677 شخصا بمتوسط معاش 1159 دينارا.



أما المدنيون العاملون لحسابهم الخاص فبلغ عددهم بنهاية مارس 2022 نحو 5114 بمتوسط معاش 691 دينارا، مقارنة مع 5058 شخصا بمتوسط معاش 690 دينارا في نهاية ديسمبر الماضي.



وارتفع عدد أصحاب بالمعاشات من العسكريين إلى 31.689 ألف مواطن ومواطنة نهاية مارس الماضي بمتوسط راتب تقاعدي 1568 دينارا، مقارنة مع 31.267 ألف مواطن ومواطنة نهاية ديسمبر الماضي بمتوسط معاش تقاعدي 1567 دينارا.



المستحقون للمعاشات



وشهدت أعداد المستحقين للمعاشات التقاعدية ويصرفون زيادة بواقع 770 مواطنا ومواطنة، ازدادت أعدادهم من 92.5 بنهاية ديسمبر 2021 إلى 93.3 بنهاية مارس 2022، حيث زادت أعداد المستحقين ويصرفون من معاشات المدنيين بواقع 581 مواطنا ومواطنة إذ بلغوا 71.1 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس مقارنة مع 70.6 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2021، وزادت أعداد المستحقين من معاشات العسكريين بواقع 189 مستفيدات ومستفيدة، إذ بلغت أعدادهم بنهاية مارس الماضي نحو 22.1 ألف مقارنة مع 21.9 ألف مستفيدا ومستفيدة.



وفي نهاية مارس 2022 بلغت أعداد المستحقين من الأرامل 28.6 ألف أرملة بمتوسط نصيب يبلغ 763 دينارا مقارنة مع 28.4 ألف أرملة بمتوسط نصيب 762 دينارا بنهاية ديسمبر الماضي.



وبلغ عدد المستحقين من الأولاد بنهاية مارس 2022 نحو 57.1 ألفا بمتوسط نصيب 316 دينارا، مقارنة مع 56.5 ألفا بمتوسط نصيب 317 دينارا نهاية ديسمبر 2021، أما المستحقون الآخرون فقد بلغ عددهم نهاية مارس 2022 نحو 7642 شخصا بمتوسط نصيب 224 دينارا مقارنة مع 7654 شخصا بمتوسط نصيب 225 دينارا نهاية ديسمبر 2021.

38 حالة وفاة.. و85 ذوي إعاقة

كشفت البيانات الرسمية أن حالات المعاشات التقاعدية الجديدة خلال أول 3 أشهر من 2022 تضمنت نحو 38 حالة وفاة من بينهم 25 رجل و13 امرأة، و7 حالات عجز عن الكسب تضمنت 3 رجال و4 نساء، و85 ذوي إعاقة من بينهم 50 ذكورا و35 إناثا، و26 لأسباب صحية، و1694 غير ذلك.