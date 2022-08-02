مواصلا تطوير بنيته التكنولوجية وتعزيز البنية الرقمية لأعماله ولخدماته ومنتجاته المصرفية، قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (PACI) من أجل الاستفادة من قاعدة بياناتها وتطبيقها الرقمي «هويتي» في تيسير وتسريع عملية فتح الحساب «أونلاين» للعملاء الجدد، حيث أصبح بإمكان KIB الآن التعرف على المستخدم الجديد عن طريق تطبيق «هويتي» والتحقق من بياناته وسحبها بشكل سريع، مع الحصول على توقيعه الرقمي بسهولة أكبر لتسجيله كعميل جديد واستكمال عملية فتح الحساب له في وقت أقل.



ويوفر البنك هذه الخدمة فقط للعملاء الراغبين في فتح حساب للراتب، أو للتوفير، أو حساب الشباب، وذلك عبر خدمة فتح الحساب المتوافرة سواء على موقع البنك الإلكتروني أو تطبيق KIB على الهواتف الذكية، وبخطوات بسيطة يتم تنفيذها عبر قناة البنك الرقمية، والتي تتضمن التحقق من الطلب والتأكيد على البيانات، دون الحاجة لزيارة الفرع وذلك عن طريق التوقيع الرقمي بالتعاون مع تطبيق «هويتي»، مع خاصية الإصدار الفوري للبطاقة وتوصيلها.



وفي معرض تعليقه على هذه الخدمة، قال مدير أول تقييم العمليات، من إدارة العمليات في KIB، عبدالله العتيبي: نحن نحرص دائما عند إطلاق أي من خدماتنا أو منتجاتنا الرقمية الجديدة على تقديمها بأعلى معايير الجودة وبأحدث التكنولوجيات المتوافرة على المستوى العالمي، مع التأكيد على كل جوانبها التقنية وتشغيلها بسلاسة دون أعطال.



من جانبه، ثمن المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في تطوير وإطلاق ودمج التطبيقات الإلكترونية بما يخدم المساعي اليومية لكل من المواطن والمقيم على حد سواء، أشاد توفيقي بالتعاون المثمر الذي جمع بين KIB والهيئة العامة للمعلومات المدنية لدمج تطبيق «هويتي» مع قنوات البنك الإلكترونية، وتفعيله كأداة معلوماتية رقمية تسهل عملية التعريف بالعميل ونقل واستخدام بياناته وتوقيعه الرقمي واعتمادها خلال دقائق فقط لإجراء المعاملات من أي مكان وبكل راحة دون عناء، مثل عملية فتح الحساب.



وفي ختام تصريحه، أكد توفيقي استمرار KIB في تعزيز مكانته التنافسية ضمن القطاع المالي والمصرفي في الكويت، وذلك من خلال تحقيق رؤيته وتنفيذ خططه الاستراتيجية القائمة على تقديم تجربة بنكية شاملة واستثنائية لعملائه.