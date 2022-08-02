أعلن بنك الكويت الوطني وللمرة الأولى في الكويت ومنطقة الخليج العربي عن توفير اختبار اللغة الإنجليزية الدولي «IELTS» لعملاء باقة الشباب من حاملي «بطاقة الشباب الوطني للسحب الآلي أو مسبقة الدفع»، وذلك من خلال المجلس الثقافي البريطاني في الكويت، كما يمكن لعملاء الوطني من حاملي أي من بطاقات الوطني الائتمانية أو السحب الآلي الأخرى من فيزا أو ماستركارد أداء الاختبار بعد دفع الرسوم الخاصة به.



ويمكن لعملاء البنك الراغبين في الدراسة بالخارج التقدم لاختبار «IELTS» في مبنى المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، على أن يكون التسجيل للاختبار متاحا على رابط مخصص لذلك على موقع المجلس الثقافي البريطاني:



https://www.britishcouncil.com.kw/en/nbk-shabab

ويتيح الوطني لعملاء باقة الشباب الاستمتاع بتجربة متميزة وزيارة المقر الرئيسي للبنك في مدينة الكويت لإجراء اختبار IELTS على الكمبيوتر، حيث قام البنك بتخصيص مختبر في الطابق الـ 37 يوفر إطلالة رائعة وأجواء مريحة لأداء الاختبار.



وحرص الوطني على تجهيز المركز الخاص باختبار IELTS بالكامل ببنية تحتية متطورة وتوفير أفضل تجربة عملاء لتلك المبادرة المتميزة الخاصة بشريحة بالشباب.



تعقد اختبارات IELTS بمقر البنك يوم السبت كل أسبوعين، ويمكن التسجيل ومعرفة التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لكل من المجلس الثقافي البريطاني وبنك الكويت الوطني.



وسيوفر البنك للطلبة الراغبين بدخول الاختبار إمكانية تسلم المواد الدراسية مجانا بالإضافة إلى عروض ترويجية جذابة لاختبار IELTS عند التسجيل من خلال موقع المجلس الثقافي البريطاني. كما سيتم تزويد العملاء الذين سيخوضون اختبار IELTS بباقة تشمل ما يلي:



1- قسيمة خصم لغاية 30% على الحقائب من Samsonite.



2- قسيمة خصم لغاية 15% على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وملحقات الهاتف المحمول من يوريكا للإلكترونيات.



3- قسيمة خصم 50% على خدمة Visa Assistance من شركة Qgo للسفريات.



4- قسيمة مواصلات عالمية خلال السفر بقيمة 10 دنانير.



5- خصم 25% على الدورات التحضيرية لاختبار IELTS.



علاوة على ذلك، سيتم توفير مواقف مجانية للسيارات في مواقف سيارات المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني لكل من يحضر لأداء الاختبار.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: يحرص الوطني دائما على الاهتمام بفئة الشباب وترسيخ جسور التواصل معهم لمعرفة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بأحدث الطرق وأكثرها تطورا.



وأكد أن الوطني يدعم الشباب ويسعى لتوفير كل ما يلزم من أجل تطوير مستواهم التعليمي وزيادة خبراتهم العملية وتدريبهم للمساهمة في مسيرة تنمية وتقدم الكويت.



وقال أنتوني سكينر، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الكويت: يسعدني أن المجلس الثقافي البريطاني يتعاون مع بنك الكويت الوطني في تقديم اختبار «IELTS». إن الباقة التي وضعها بنك الكويت الوطني لحاملي بطاقات الشباب رائعة للغاية، ونحن فخورون بالمشاركة فيها. ونحن نرحب دائما بفرص العمل مع مؤسسات ذات جودة وسمعة البنك الكويت الوطني، وأتطلع إلى مناقشة المزيد من مجالات التعاون في المستقبل القريب.