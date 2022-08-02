فهد علي الغانم: الأرباح تخطت المتوقع.. ونتوقع تحسناً تدريجياً في قدرة مصانع السيارات على تلبية احتياجات الشركة

نحو 2000 حجز بمقدمات مدفوعة على «رينج روفر» و«رينج روفر سبورت» و«ديفندر» و«BMW» الفئة السابعة

حققنا نمواً استثنائياً بمبيعات السيارات الاقتصادية بزيادة 56% لعلامة «جيلي».. و82% لـ «جريت وول موتورز»

نعتزم افتتاح معارض جديدة في الجهراء خلال الربع الثالث.. بهدف تقوية انتشارنا الجغرافي وزيادة حصتنا السوقية



أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات عن تحقيق نتائج مالية استثنائية تخطت المتوقــــع للنصف الأول من 2022، حيث سجلت أرباحا صافية بقيمة 8.8 ملايين دينار، بما يعادل 31.72 فلسا ربحية للسهم الواحد للنصف الأول من 2022، وذلك مقابل 7.89 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من 2021، مما يعني نموا في الأرباح الصافية للشركة بنسبة 11.6%.



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، م.فهد علي الغانم: «تعتبر زيادة الأرباح بنسبة 11.6% في النصف الأول من العام نتيجة مالية ممتازة تخطت التوقعات، ونحن فخورون جدا بهذا الإنجاز كوننا حققنا أرباحا صافية بنمو يفوق ما كان متوقعا أثناء إدراج الشركة، حيث كانت التوقعات آنذاك ان تنمو الأرباح بنسبة 6.5%. وكما وعدنا المستثمرين خلال فترة الاكتتاب أيضا ستقوم الشركة بتوزيعات نقدية عن النصف الأول من عام 2022 بنسبة 3% أي ما يعادل 23.78 فلسا عائدا على المستثمرين».



وفيمــا يتعلق بفئة السيـــارات الاقتصادية، أكد الغانم أن الشركة حققت نموا استثنائيا في هذه الفئة، حيث بلغ النمو في المبيعات نسبة 56% لعلامة جيلي و82% لعلامة جريت وول موتورز في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعزم الشركة على افتتاح معارض جديدة لها في منطقة الجهراء في الربع الثالث من هذا العام لتقوية انتشارها الجغرافي وزيادة حصتها السوقية.



وختم الغانم: «نحن متفائلون في الحجوزات على السيارات الفاخرة ولدينا حاليا أكثر من 2000 حجز على طرازات بي ام دبليو الفئة السابعة ورينج روفر ورينج روفر سبورت وديفندر، كما نتوقع أيضا تحسنا تدريجيا في قدرة مصانع السيارات على تلبية احتياجاتنا في الفترة المقبلة. هذا، ونسعى جاهدين لزيادة حصة الشركة السوقية في الكويت ونبحث في الوقت نفسه عن فرص جديدة خارج الدولة في قطاع السيارات».