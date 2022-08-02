أعلن بنك الخليج عن تعيين هاني العوضي مديرا عاما للاستثمار اعتبارا من 1 أغسطس 2022، بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.



يأتي التعيين الأخير لبنك الخليج في إطار سياسته لتعزيز المواهب الوطنية وتمكين الموظفين الكويتيين في المناصب القيادية، وهو جزء أساسي من استراتيجية البنك المستمرة لعام 2025.



ويتمتع العوضي بخبرة تزيد على 20 عاما في مجال الاستثمار محليا ودوليا. قبل انضمامه إلى بنك الخليج، شغل العوضي منصب رئيس الصناديق المدارة والرئيس بالإنابة لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC)، حيث أدار الاستثمارات الدولية في صناديق التحوط والأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية وغيرها. كما شغل العوضي عدة مناصب قبل ذلك في مؤسسات وشركات كبرى محليا ودوليا.



ومن خلال معرفته الواسعة في إنشاء محفظة الاستثمارات البديلة وتنفيذها ومراقبتها، ساعد العوضي أيضا في إنشاء وصيانة أحد أكبر 3 برامج استثمارية لصناديق التحوط في المنطقة، ومحليا، شارك أيضا في الإدراج الناجح لشركة شمال الزور في بورصة الكويت.



ويشغل العوضي عدة مناصب في مجالس إدارات مختلفة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية فرانك جي زارب للأعمال في جامعة هوفسترا.