التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر مع نائب وزير الخارجية البرلماني في اليابان الصديقة هوندا تارو بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى الكويت.



وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وعلى كل الصعد ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأعرب هوندا عن رغبته في العمل معا في مجالات مختلفة مثل الطاقة، مشيرا إلى أن الكويت شريك قوي لليابان وكلا البلدين صديقان ساعد كل منهما الآخر في وقت الأزمات التاريخية مثل حرب الخليج وزلزال شرق اليابان الكبير، معبرا عن تقديره الكبير للكويت لدعمها الراسخ للمصالحة في الشرق الأوسط ومساهمتها بإرساء السلام والاستقرار فيها من خلال الجهود الديبلوماسية والمساعدات الإنسانية.

كما استقبل، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس، نائب وزير الخارجية البرلماني في اليابان هوندا تارو، وجرى تبادل الآراء حول تعزيز العلاقات الثنائية مع التركيز على مجال الطاقة.



وقال د.محمد الفارس إن الكويت لديها مسؤولية تجاه استقرار سوق النفط بصفتها عضوا في «أوپيك +» وأنها ترغب في التعامل مع هذا الموضوع بطريقة مناسبة.



وأبدى هوندا تقديره لاستقرار إمدادات النفط الكويتي إلى اليابان، وأعرب عن أمله في أن تستمر الكويت في لعب دور رائد لتعزيز الاستقرار في سوق النفط الدولية.



كما تبادل هوندا الآراء مع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري حول العلاقات الثنائية والتعاون على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان على التنسيق بين البلدين بشأن إنجاز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وقضايا منطقة الشرق الأوسط مثل إيران ووضع أوكرانيا.

كذلك التقى هوندا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير مبارك ناصر الساير، حيث أسست مجموعة الساير وكالة تويوتا موتور اليابانية عام 1954، وذلك قبل استقلال الكويت، وتقوم بتطوير أعمال مثل العقارات والبناء والتأمين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي والتجاري وقضايا البلدين، إضافة إلى سبل تعزيز الأعمال والأنشطة الاقتصادية بين البلدين.