ولي العهد أصدر مرسوم تشكيلها وتتسم بشغل «الداخلية» بالوكالة وإسناد أكثر من حقيبة لغالبية أعضائها

سمو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية اليوم أمام القيادة السياسية

مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً بعد أداء القسم لوضع الترتيبات اللازمة للمرحلة المقبلة

لا برنامج عمل جديداً والاستمرار على برنامج الحكومة السابقة لحين تشكيل «الجديدة» بعد الانتخابات

مغادرة ثلاثة وزراء منتخبين التشكيل الجديد لرغبتهم في خوض الانتخابات النيابية المقبلة

رشيد الفعم

يؤدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وأعضاء الحكومة الجديدة اليوم اليمين الدستورية أمام القيادة السياسية رئيسا للحكومة

الـ 40 في تاريخ الكويت. وتعتبر الحكومة الأولى لسمو الشيخ أحمد النواف استعدادا للمرحلة المقبلة التي سوف تبنى عليها عدة استحقاقات، ومن أبرز أعمالها الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة وإعلان النتائج.

مصدر وزاري أبلغ «الأنباء» أن الحكومة ستعقد اجتماعا استثنائيا بعد أداء القسم الدستوري لوضع الترتيبات اللازمة وأجندة عملها المقبلة، مشيرا الى أن الحكومة الجديدة لن تقدم برنامج عمل جديدا بل ستستمر على برنامج عمل الحكومة السابقة لحين تشكيلها من جديد بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية.

وكما كان متوقعا، خرجت التشكيلة الحكومية إلى النور دون تغيير كبير في الأسماء والحقائب كونها حكومة مؤقتة باستثناء عودة عبدالرحمن المطيري إلى وزارتي الإعلام والشباب اللتين كان يشغلهما د. حمد روح الدين، ومغادرة ثلاثة وزراء منتخبين كانت رغبتهم في خوض السباق الانتخابي. وبموجب المرسوم المشكل للحكومة الأولى لسمو الشيخ أحمد النواف، احتفظ نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد بحقيبة الدفاع، إضافة إلى «الداخلية» بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء د.محمد الفارس بحقيبتي «النفط» و«شؤون مجلس الوزراء»، فيما أسندت لعيسى الكندري حقيبتا «الإسكان والتطوير العمراني» التي كان يشغلها مبارك العرو و«شؤون مجلس الأمة» التي كان يشغلها محمد الراجحي، وأضيفت «الأوقاف والشؤون الإسلامية» التي كان يحملها الكندري، إلى المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة. واحتفظ الشيخ د.أحمد الناصر بمنصبه وزيرا للخارجية، ود.رنا الفارس وزيرة الدولة لشؤون البلدية وشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود.علي المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ود.خالد السعيد وزيرا للصحة، وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وعلي الموسى وزيرا للأشغال والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفهد الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

وفي مزيد من التفاصيل:

صدر مرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة الجديدة وتضم بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف 12 وزيرا، ونص المرسوم على ما يلي:



بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،



وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443هـ الموافق 24 يوليو 2022 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:



مادة أولى:

التشكيلة الكاملة للحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف



يعين كل من:



1 ـ طلال خالد الأحمد الصباح ـ نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.



2 ـ د. محمد عبداللطيف الفارس ـ نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.



3 ـ عيسى أحمد محمد حسن الكندري ـ وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.



4 ـ د.أحمد ناصر المحمد الصباح ـ وزيرا للخارجية.



5 ـ د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس ـ وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



6 ـ عبدالرحمن بداح المطيري ـ وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.



7 ـ د. علي فهد المضف ـ وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



8 ـ المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي ـ وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.



9 ـ د. خالد مهوس سليمان السعيد ـ وزيرا للصحة.



10 ـ عبدالوهاب محمد الرشيد ـ وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



11 ـ علي حسين علي الموسى ـ وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



12 ـ فهد مطلق نصار الشريعان ـ وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



٭ ولي العهد ـ مشعل الأحمد الجابر الصباح



٭ رئيس مجلس الوزراء ـ أحمد نواف الأحمد الصباح



صدر بقصر السيف في: 3 محرم 1444هـ



الموافق: 1 أغسطس 2022م



السير الذاتية لأعضاء الحكومة



تضمنت الحكومة الكويتية التي صدر مرسوم أميري بتشكيلها يوم أمس الاثنين 12 وزيرا.



وفيما يلي السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء الحكومة الكويتية:



1 ـ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف:



من مواليد الكويت عام 1956 وهو نجل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



حصل سموه على بكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.



كما عين سموه بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظا لمحافظة حولي، وتقلد العديد من المناصب القيادية.



وفي نوفمبر 2020 صدر أمر أميري بتوليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.



وفي مارس 2022 صدر أمر أميري بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.



وفي 24 يوليو 2022 صدر أمر أميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء.



وفي 1 أغسطس 2022 صدر أمر أميري بمخاطبته بلقب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء.



2 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد:



عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع بموجب مرسوم أميري صدر في مارس 2022، وفي 24 يوليو 2022 أسندت إليه وزارة الداخلية بالتكليف بالإضافة إلى منصبه.



وكان الخالد قد شغل في مارس 2019 منصب محافظ العاصمة، وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.



عمل الخالد في شركات القطاع النفطي منذ عام 1983 بشركة نفط الكويت ثم مؤسسة البترول الكويتية، حيث عين بمنصب المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعلاقات العامة والإعلام عامي 2001 و2002، ثم المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والإعلام، بالإضافة إلى مسؤوليته عن دائرة العلاقات العامة، وتولى مسؤولية الإشراف على دائرة العلاقات العامة وإدارة مشاريع المؤسسة ومكتب المؤسسة بواشنطن بين 2002 و2004،



ثم عين عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بين 2004 و2007.



وخلال عمله في المؤسسة كان رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للخدمات البترولية في شركة خدمات القطاع النفطي، ثم العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام ما بين 2007 و2013 قبل أن ينتقل إلى شركة ناقلات النفط الكويتية ليصبح رئيس مجلس إدارة الشركة ثم الرئيس التنفيذي لها حتى عام 2019.



3 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس:



من مواليد عام 1966، وحاصل على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت عام 1987 والماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة عام 1990 وعلى الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من نفس الجامعة عام 1995.



تولى منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر عام 2016 وتولى منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر عام 2020، ثم تولى منصب وزير النفط ووزير التعليم العالي في مارس عام 2021.



وفي الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2021 تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفي مارس 2022 صدر مرسوم بتعديل وزاري عين بموجبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.



وشغل منصب مساعد نائب مدير جامعة الكويت لتخطيط الموارد البشرية والمالية عام 2002 ومدير البرنامج الإنشائي في جهاز إدارة المشاريع الكبرى في جامعة الكويت عام 2007 ومنصب الأمين العام لجامعة الكويت عام 2016.



4 ـ وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري:



من مواليد 1963 وحاصل على دبلوم المعهد التجاري تخصص بنوك.



عين وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون البلدية عام 2013، ووزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف في ديسمبر عام 2020 واستمر منصبه في الحكومة التي تشكلت في مارس عام 2021 وفي ديسمبر 2021 عين وزيرا للأوقاف.



كان عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعمل قبلها في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خبير تطوير وبحوث، وفاز بعضوية مجلس الأمة للأعوام 2013 و2016 و2020، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة في عام 2016 وهو عضو جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الصحافيين العرب وجمعية حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.



5 ـ وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد:



من مواليد عام 1971 وحاصل على ليسانس في العلاقات الدولية وليسانس في اللغات الحية الأجنبية وشهادة المتريز من جامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية في فرنسا والماجستير عام 1995 في العلاقات الدولية والترجمة من ذات الجامعة وعلى الدكتوراه عام 2000 في العلوم السياسية من جامعة السوربون في فرنسا.



عين وزيرا للخارجية في ديسمبر عام 2019 وفي 25 أكتوبر 2020 تم تكليفه بوزارة الإعلام بالإضافة إلى منصبه ثم في ديسمبر عام 2020 عين وزيرا للخارجية ثم شغل في مارس عام 2021 منصب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

واحتفظ بنفس المنصب في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2021 وفي مارس 2022 احتفظ بمنصب وزير الخارجية بموجب مرسوم بتعديل وزاري.



وتقلد العديد من المناصب، منها سفير فوق العادة ومفوض في وزارة الخارجية عام 2005 ومدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2006. وشغل عضو مجلس إدارة «كونا» من عام 2005 إلى 2014.



وشغل كذلك منصب مدير إدارة مركز نظم وتقنية المعلومات بالوكالة عام 2011 ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2016 ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2017.



6 ـ وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس:



حاصلة على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية عام 2004 وعلى درجة الدكتوراه من ذات الجامعة في مجال الهندسة الجيوتقنية.



تولت في ديسمبر عام 2019 منصب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان وتولت في ديسمبر عام 2020 منصب وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية ثم تولت في مارس عام 2021 منصب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي ديسمبر 2021 تولت منصب وزيرة الدولة للشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تقلدت الفارس العديد من المناصب، منها عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ومدير إدارة البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت وعينت نائبا لرئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة والوكيل المساعد للمتابعة الحكومية في جهاز متابعة الأداء الحكومي.



7 ـ وزير الإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري:



حاصل على شهادة بكالوريوس علم نفس من جامعة الكويت وتولى منصب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2020 واحتفظ بنفس المنصب في الحكومة التي تشكلت في مارس 2021.

وتقلد منصب المدير العام للهيئة العامة للشباب عام 2016 والوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب 2014-2015 ومدير إدارة المكتب الفني لمكتب وزير الإعلام 2012 ومراقب مكتب وكيل وزارة الإعلام 2011 وملحق إعلام بالمكتب الإعلامي الكويتي بالرباط 2004-2007.



8 ـ د.علي فهد المضف وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي:



حاصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الولايات المتحدة عام 1983 والماجستير في الهندسة الميكانيكية منها عام 1988 والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من بريطانيا 2000.



عين وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي في ديسمبر 2020 ثم عين في مارس 2021 وزيرا للتربية وفي ديسمبر 2021 عين وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتولى منصب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مارس عام 2018 والمدير العام للهيئة العامة للصناعة في نوفمبر 2006 وعمل أستاذا مساعدا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 2001 وأستاذا مشاركا في الهيئة 2006.



حصل على عضوية اللجنة العليا لمنظومة المؤهلات المهنية عام 2004 وعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عام 2012 وعضوية مجلس إدارة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عام 2006 وعضوية مجلس أمناء معهد الكويت للابحاث العلمية 2006.

شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة 2006 وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عام 2006 وعضو مجلس إدارة جهاز الاعتماد الأكاديمي 2014.



9 ـ وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف المستشار جمال الجلاوي:



حاصل على شهادة الماجستير في القانون وتولى في ديسمبر 2021 منصب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة. وعمل في إدارة الفتوى والتشريع ضمن قطاع الاستئناف والتمييز الإداري والمحكمة الدستورية وحاضر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



في مايو عام 2017، صدر مرسوم أميري بتعيينه مديرا عاما للادارة العامة للجمارك بدرجة وكيل وزارة.



وهو عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وعضو مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو لجنة تحسين بيئة الأعمال وعضو اللجنة الوطنية للطيران المدني.



10 ـ وزير الصحة د.خالد السعيد:



استشاري في طب الأطفال وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة الكويت وتولى منصب وزير الصحة في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2021 وعمل منذ عام 2020 عضوا في لجنة اللقاحات التابعة لوزارة الصحة.



وهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الكويت عام 1985 والبورد الأميركي في طب الأطفال عام 1989 من جامعة ميامي الأميركية وزمالة طب الأمراض المعدية عام 1992 وزمالة طب أمراض الروماتيزم من جامعة فلوريدا عام 1992.

شغل منصب رئيس قسم الأطفال في كلية الطب ورئيس قسم الأطفال في مستشفى مبارك ورئيس مجلس أقسام الأطفال ورئيس كلية طب الأطفال في معهد الكويت للاختصاصات الطبية وعميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت.



حاز جائزة جمعية القلب الأميركية حول مرض الحمى الروماتيزمية وجائزة الجمعية الأميركية للروماتيزم وجائزة الانتاج العلمي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الطب.



11 ـ وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد:



حاصل على بكالوريوس التمويل من كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت وعلى الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت إضافة إلى شهادة الإدارة الاستراتيجية والقيادة من جامعة فوردهام بنيويورك.



وتولى منصب وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2021.



تولى منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية وكان قبلها عضوا ورئيسا للجنة الثقافية ولجنة التطوير والتدريب ولجنة العلاقات العامة فيها كما تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية.



عضو في برنامج (ذخر) لتطوير القيادات الواعدة بالتعاون مع جامعة كورنيل وعمل سنوات طويلة في إدارة الأصول بعدد من البنوك والشركات الاستثمارية كما عمل اختصاصيا في جهاز تطوير مدينة الحرير ورئيسا للجنة الفنية في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



12 ـ وزير الأشغال ووزير الكهرباء علي الموسى:



حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية وتولى منصب وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2021.



وعمل عضوا في المجلس الاستشاري لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت في 2019 وشغل عضوية المجلس البلدي من 2013 إلى 2017 وتولى منصب رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي ورئيس المخطط الهيكلي للدولة ومقرر لجنة العاصمة ومقرر لجنة حولي وعضو اللجنة الفنية.



كما عمل عضوا في مجلس البنك الكويتي للطعام والإغاثة من 2014.



13 ـ وزير التجارة ووزير الشؤون فهد الشريعان:



حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وتولى منصب وزير التجارة والصناعة في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2021.



عمل مستشارا للجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة من يونيو 2014 إلى يونيو 2015 ومديرا عاما لشركة الاتحاد لوساطة الأوراق المالية من 1 أبريل 2008 إلى 30 مايو 2014 ورئيسا تنفيذيا لشركة (كي آي سي) للوساطة المالية من 2006 إلى 2007 كما عمل نائبا لمدير مكتب وساطة الشركة من 2004 إلى 2006 ووسيط الشركة من 1995 حتى 2004.