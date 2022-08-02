بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية «كنتاكي» وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية، وآملا سموه أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعتي «بلوشستان» و«خيبر بختونخوا»، سائلا سموه، رعاه الله الباري جل وعلا، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية، وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



صاحب السمو هنّأ رئيسي سويسرا وبنين بأعيادهما الوطنية



من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس اغناسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري الصديق، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللاتحاد السويسري وشعبه الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.