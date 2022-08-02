بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقيتي تعزية إلى رئيسة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية كامالا دي هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية (كنتاكي) وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



كما بعث الغانم ببرقيتي تعزية إلى رئيس البرلمان الباكستاني راجه برويز أشرف ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعتي بلوشستان وخيبر بختونخوا وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.