بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



من جهة أخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي وقعت على ولاية «كنتاكي»، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعتي «بلوشستان» و«خيبر بختونخوا»، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.



ولي العهد استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع



من جهة اخرى، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في قصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.



واستقبل سموه في قصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد.



من جهة أخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس اغناسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري الصديق، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة أخرى إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.