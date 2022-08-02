بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.



من جهة أخرى، بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي وقعت على ولاية «كنتاكي».



هذا، وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية أخرى إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعتي «بلوشستان» و«خيبر بختونخوا».



.. وهنّأ رئيسي سويسرا وبنين



بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى الرئيس اغناسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري الصديق بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.