بمناسبة الذكرى السنوية للاحتلال العراقي الغاشم في 2 أغسطس 1990 وتحريرها في 26 فبراير 1991، يسر مركز فنار إصدار كتاب وثائقي جديد بعنوان «إصدارات كويتية عن الغزو والتحرير في مكتبة صالح المسباح»، والذي يتضمن مئات الإصدارات والنشرات الإعلامية الكويتية عن الاحتلال والتحرير، والتي تمتلئ بأعمال تطوعية بطولية وخيرية قام بها أبناء الكويت في الداخل والخارج أيام الاحتلال.



ويتقدم مركز فنار للباحث صالح المسباح لجمعه لهذه الإصدارات لتكون مرجعا مهما للباحثين والدارسين ولأجيال الكويت، ليتعرفوا على تلك البطولات والأعمال الخيرية والتطوعية، كما يتقدم بجزيل الشكر للجمعية الكويتية للتراث لتعاونها في طباعة هذا الإصدار، والشكر أيضا لمبرة البدور الخيرية لطباعتها هذا الإصدار على نفقتها الخاصة.



وقد سبق لمركز فنار أن قام في العام الماضي بطباعة كتاب بعنوان «معجم أسماء كتب ومؤلفات عن الغزو العراقي للكويت وحرب تحريرها» للباحث عبدالرحمن أحمد طالب الملا، والذي تم توزيعه مع مجلة فنار العدد الثالث عشر بعنوان «ذكرى غزو وتحرير الكويت.. أعمال تطوعية ومقاومة شعبية وحدت الصف وحققت النصر».