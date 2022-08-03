أعربت اللجنة الأولمبية الكويتية عن الأمل في تتويج الرياضيين الكويتيين بمراكز متقدمة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المزمع تنظيمها في مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري.



وقال عضو مجلس إدارة اللجنة رئيس الوفد المشارك في الدورة الشيخ جابر ثامر الجابر في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس بشأن المشاركة الكويتية إن 60 لاعبا ولاعبة سيشاركون في منافسات الدورة عبر 10 ألعاب، مؤكدا الثقة في تحقيقهم نتائج مشرفة.



وأضاف ان هذه المشاركة تعد الثالثة للكويت في الدورة، إذ يشارك لاعبوها في منافسات ألعاب القوى والسباحة والجودو والكراتيه والتايكوندو والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية وكرة الطاولة.



ولفت الجابر إلى تنظيم معسكرات داخلية وخارجية من أجل إعداد اللاعبين للدورة التي تعد فرصة لاحتكاكهم مع لاعبين آخرين وإكسابهم المزيد من الخبرات، مؤكدا في الوقت نفسه حرص اللجنة على دعم الرياضة النسائية.



ويشارك في الدورة المقامة تحت مظلة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والتي تستضيفها تركيا للمرة الأولى لاعبون يمثلون أكثر من 50 دولة إسلامية يتنافسون فيما بينهم في 21 لعبة رياضية جماعية وفردية. يذكر أن الدورة تم تأجيلها العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).