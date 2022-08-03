يعقوب العوضي



عقد الجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي الفحيحيل بقيادة المدرب الوطني وليد سالمين اجتماعا مع اللاعبين مساء أول من أمس لتوضيح خارطة طريق الاعداد والأهداف المرسومة وخطة العمل الفني المقبل، استعدادا للموسم الجديد وسيدشن الأحمر تدريباته اليوم.



وفي السياق ذاته، تسعى الإدارة الى تجديد إعارة حارس مرمى الكويت أحمد الفرحان لموسم ثان، فيما انتهت من تجديد إعارة محمد جاسم لاعب العربي، وتتفاوض مع محترفين تونسي لشغل مركز الظهير الأيسر وأنغولي لشغل مركز صانع الألعاب.



وأكد سالمين أن الفحيحيل قدم موسما استثنائيا في السنة الماضية ويتطلع الى تقديم المزيد في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن مضاعفة الجهود ضرورة ملحة للحصول على النتائج المرجوة.



واضاف ان لدينا عناصر فعالة في الفريق ونسعى بالتعاون مع الجهاز الإداري الى وضع النقاط على الحروف واللمسات الأخيرة على التشكيلة سواء عبر التعاقد مع محترفين أجانب أو ضم لاعبين محليين والاعتماد على أبناء النادي، مؤكدا ان المنافسة في الموسم الجديد ستكون قوية، فهناك عدة فرق أثبتت وجودها الموسم الماضي، ونتطلع بدورنا لنكون من ضمن الفرق المتوجة.



وكان المدرب الوطني وليد سالمين قد انضم الى الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب على سبيل الإعارة وعاد بالميدالية البرونزية من بطولة آسيا السابعة عشرة والتي اختتمت مؤخرا والتأهل الى كأس العالم.