هادي العنزي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات تدريباته اليومية على الملعب الفرعي بنادي النصر بمعدل حضور يومي يصل إلى 25 لاعبا، تحضيرا لانطلاق منافسات القسم الأول لدوري الدرجة الأولى 28 الجاري.



وبدأ الصليبخات تدريباته 20 يوليو الماضي، بقيادة المدرب الوطني مالك القلاف، ومساعده التونسي طارق بن عبدالله، حيث ركز خلال المرحلة الأولى على رفع المعدل اللياقي للاعبين، فيما بدأ المرحلة الثانية من الإعداد بمباراة ودية مع النصر انتهت بالتعادل 1-1، على أن يخوض «الأحمر» ثاني مبارياته الودية الأربعاء المقبل مع التضامن، كما يعكف المدرب القلاف على اختيار أكثر من لاعب محلي لضمهم إلى كشوفات الفريق، بعدما استغنى الصليبخات عن أكثر من 10 لاعبين دفعة واحدة نهاية الموسم الماضي.



من جانبه، أكد مدير الفريق أحمد السويدان أن الجهاز الإداري للفريق تعاقد مع أربعة محترفين لتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى، وقال لـ «الأنباء»: «تم اختيار المحترفين الأربعة في عدة مراكز مختلفة، بناء على توصيات الجهاز الفني للفريق، حيث تم التعاقد مع برازيليين أحدهما مدافع والآخر صانع ألعاب، ولاعب ارتكاز مغربي، ومهاجم نيجيري، بالإضافة إلى التجديد للمدافع العاجي فؤاد بابا». وأشاد السويدان بالالتزام الكبير الذي يبديه جميع لاعبي الفريق أثناء التدريبات، مضيفا أن الجميع يبذل أفضل ما لديه، ونأمل ظهور الصليبخات بحلة جديدة الموسم المقبل، خاصة أن الفريق سيشهد تغيرا كبيرا على مستوى اللاعبين المحليين والمحترفين.