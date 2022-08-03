مبارك الخالدي



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مباراته الودية الثانية ضمن معسكره المقام حاليا بتونس، وذلك عندما يلتقي فريق شبيبة القبائل الجزائري في السابعة من مساء اليوم. وكان الاخضر قد فاز في أولى مبارياته الودية على فريق مرجان التونسي 7-0 في مباراة جمعت الفريقين مساء أول من امس بمدينة طبرقة. وسجل أهداف الأخضر سلمان العوضي هدفين وهدف لكل من السنوسي الهادي وجمعة عبود وعلي عزيز وعلي خلف وخالد المرشد. ولعب العربي شوطي المباراة بتشكيلين مختلفين حيث منح الجهاز الفني بقيادة المقدوني يوغسلاف ترينشوفيسكي الفرصة لكافة اللاعبين بمن فيهم حراس المرمى الأربعة سليمان عبدالغفور واحمد دشتي وجاسم العوضي ومحمد هادي.



وكانت المباراة فرصة جيده للجهاز الفني الذي اطمأن على مجموعة من المؤشرات الايجابية منها ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للاعبين والاستيعاب الفني لبعض الجمل التكتيكية. وفي اطار متصل، اكد المنسق الاعلامي بالفريق مشعل العبكل ان الحارس عبدالغفور لا يعاني من اي اصابة وتم استبداله بناء على طلب الجهاز الفني بغرض المداورة بين الحراس، لاسيما ان اللقاء كان وديا. وقد استأنف الفريق تدريباته امس واستهلها بمحاضرة نظرية للمدرب شرح فيها عددا من الأمور الفنية.



إلى ذلك، وفي مباراة ودية مفيدة، خسر الكويت من فريق ملادا بوليسلاف التشيكي 3-1 في المباراة التي جمعتهما عصر أمس، في اطار معسكر الفريق المقام في التشيك الذي انطلق في 27 من الشهر الماضي، سجل هدف الأبيض الوحيد المحترف التونسي طه الخنيسى. ومن المقرر أن يخوض الأبيض ثلاث مباريات اخرى امام فرق اماراتية قبل عودته الي البلاد، وقد منح المدرب الكرواتي رادان غاسانين الفرصة لأغلب لاعبيه المتاحين اذ لعب شوطي المباراة بتشكيلتين مختلفتين.