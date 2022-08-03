حقق المتسابق الكويتي لفئة الناشئين ثنيان البلوشي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق «ميني موتو»، المجموعة الثانية، والذي أقيم بمدينة نورثهامبتون في بريطانيا.



‎‏وحسم البلوشي السباق وسط مشاركة متسابقين تراوحت أعمارهم بين 6 و12 عاما، خاضوا جميعهم معسكرات تدريبية في بريطانيا قبل المشاركة في السباق، وتم احتساب المراكز بناء على سرعة المتسابق في الجولة.



وثمن البلوشي دعم رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، ووالده الذي تكفل عناء السفر والتواجد داعما، وقال: «سعيد بهذا الانجاز، ورفع علم الكويت بنهاية السباق، وآمل تحقيق لقب بطل العالم مستقبلا». ويعد ثنيان البلوشي أحد ابرز المتسابقين في الكويت، ومنطقة الخليج على صعيد المراحل السنية في سباقات «ميني موتو».