توجّه عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس، رئيس وفد منتخب البحرين للتنس محمد سلمان بالشكر لرئيس الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر بصفة خاصة والكويت بصفة عامة على الدعم المتواصل للبحرين في مجال لعبة التنس.



جاء ذلك بعد ختام المعسكر التدريبي الذي شارك فيه لاعبو المنتخب البحريني للناشئين للتنس في الكويت لمدة ثلاثة أسابيع بملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي تحت إشراف أكاديمية رافا نادال الكويت التي تشرف على تدريب لاعبي منتخب الكويت الوطني للتنس.



وقال سلمان إن لاعبي منتخب التنس البحريني استفادوا كثيرا من المعسكر التدريبي بالكويت فنيا وبدنيا، مشيدا بمجمع الشيخ جابر العبدالله وأكاديمية رافا نادال وقال إنها تملك كفاءات تدريبية متميزة.