في إطار سعيها الحثيث لتعزيز ثقافة التطوع، وانطلاقاً من رؤيتها للتمكين والصناعة المتميزة في التواصل الإنساني، نظمت جمعية سلسبيل الخيرية ضمن مشروعها المتميز "رفقاُ باليتامى" وبالتعاون مع "معهد اكسبيرينس" للتدريب والاستشارات في مدينة الكويت، الدورة التدريبية (التطوع في خدمة اليتامى منهجية وميثاق) والتي قدمتها الدكتورة أمل داود المدير التنفيذي للمشروع، مستهدفةً تمكين المتطوعين المشاركين في الدورة من الانخراط في العمل التطوعي بشكل عام، والتأهيل للتطوع في خدمة اليتامى بشكل خاص.



وعن الموضوعات التي تناولتها الدورة قالت د. أمل داود إن الدورة شملت التعريف بعدة مفاهيم مثل ماهية العمل التطوعي، والميثاق الأخلاقي للتطوع، والقيم المنشودة من التطوع، وشرح التطوع في خدمة اليتامى، وأساسيات العمل في هذا المجال، والتعريف بمشروع (رففاً باليتامى) كما تضمنت دورة تدريبية موجزة عن الإسعافات الأولية.



ومن الجدير بالذكر أن مشروع "رفقاً باليتامى" هو أحد المشاريع النوعية التي تنفذها جمعية سلسبيل، حيث يحتضن أكثر من 120 يتيم، جمعيهم داخل الكويت، ويمتاز بتوفير الكفالة التامة، والرعاية المتكاملة فهو يهتم بتعليم اليتيم دراسياً، ومتابعته صحياً، فضلاً عن اشتمال المشروع على برامج رعاية سلوكية ونفسية لليتامى.