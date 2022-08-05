محمد الجلاهمة



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد 5 وافدين مصريين الى النيابة العامة للاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فيما كشفت التحقيقات مع المتهمين الخمسة انهم شكّلوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات، وأن هناك تعاونا بينهم فيما يتعلق بأماكن توزيع تلك السموم.



وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت إلى رجال المكافحة عن اتجار وافدين في المخدرات في منطقة السالمية، حيث تم الإيقاع بهما وعثر بحوزتهما على نحو 750 غراما من مادة الشبو، وبالتحقيق معهما عن مصدر الشبو أرشدا عن 3 مصريين يقيمون في منطقة الفنطاس، وعليه تم استصدار إذن نيابي وضبط الوافدين داخل شقة يقيمون بها وعثر بحوزة التجار الثلاثة على نحو 1500 غرام من الحشيش والشبو الى جانب كمية من الحبوب وميزان حساس، واعترف الموقوفون بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.