عبدالله قنيص



أمر وكيل نيابة الجهراء رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار ذئب بشري اعتدى على طفلين شقيقين كانا يلعبان أمام منزلهما في الجهراء، فيما لم يعرف الوسيلة التي استطاع بواسطتها الذئب البشري استدراج الطفلين الى مكان غير مأهول ومن ثم نفذ جريمته الشنعاء.



هذا، وحملت القضية رقم 22/2022 وبتصنيف جنايات وبعنوان هتك عرض قاصر بالإكراه.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني: إن سيدة من الجنسية السورية، من مواليد 1991 وأم لطفلين، توجهت إلى مخفر الجهراء وبرفقتها طفلان، الأول من مواليد 2011 والثاني من مواليد 2012، وأبلغت عن تعرض الطفلين للاعتداء من قبل مجهول، وذلك في منطقة الجهراء ق5، وكانت عقارب الساعة تشير إلى



الـ 10.45 مساء. هذا، وأحال وكيل النائب العام الطفلين إلى الطب الشرعي لتوثيق الاعتداء الذي تعرضا له، ومن المقرر أن يحاول رجال المباحث الحصول على معلومات من الطفلين قد تساعدهم على سرعة ضبط الذئب البشري الذي اعتدى على الشقيقين.