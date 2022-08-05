تحت إشراف الوكيل المساعد لقطاع شؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، قامت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة الشؤون الفنية، بحملة تفتيشية على الورش والكراجات والحرفيين في منطقة الشويخ الصناعية، وأسفرت الحملة عن تحرير 360 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين صدور أصوات مزعجة، ووضع الملصقات على المركبات المخالفة، وتغيير الشكل الجوهري للمركبة، وتظليل الزجاج خلافا للقانون، كما تم تحويل 5 مركبات مطلوبة الى جهات الاختصاص. وإلى منطقة كبد اسفرت الحملة التي نفذت امس عن تحرير 940 مخالفة مرورية مباشرة، وحجز 100 مركبة بجهاز الحاسب الآلي، وتحويل شخص ليست لديه رخصة نهائيا إلى جهة الاختصاص، وفي منطقة خيطان تم تحرير 800 مخالفة، وضبط 5 وافدين للقيادة من دون رخصة سوق.