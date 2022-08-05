قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور والأمن العام بالإنابة



اللواء جمال الصايغ بجولة تفقدية على غرفة عمليات وزارة الداخلية (112) وغرفة عمليات الأمن العام وكذلك غرفة عمليات شرطة النجدة.



وعبر غرفة العمليات ومن خلال اللاسلكي وجه الفريق البرجس الشكر والتقدير لرجال الأمن على جهودهم وانتشارهم المتميز في الطرقات والأماكن التي تشهد تجمعات، مؤكدا ان القيادة السياسية تشكر جهود رجال الأمن، لافتا الى ان هذه الجهود محل تقدير من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.