محمد الجلاهمة



قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة «الجنايات» القاضي بحبس 5 مواطنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بالعقاب بعد تسببهم بعاهات مستديمة لـ3 اشخاص جراء مشاجرة وقعت بينهم.



وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين قيامهم بالتعدي على أشخاص بالضرب وإحداث إصابات والتي اصابتهم بعاهات مستديمة.



وحضر المحامي جراح العنزي أمام محكمة الاستئناف ودفع بكيدية الاتهام والتلفيق واستحالة تصور الواقعة كما حددها المجنى عليهم، وطعن على الدليل الفني والمقدم من المجني عليهم وذلك لاجتزائه والتلاعب فيه من قبل المجني عليهم ولا يصح في الدليل الجزائي اصطناعه، كما دفع بشيوع الاتهام حيث لم يثبت بالأوراق تفصيلا دور كل متهم بالواقعة مما يصبح تحديد دور كل متهم ومسؤوليته الجنائية إعمالا لمبدأ شخصية العقوبة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمته.