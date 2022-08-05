عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد لحارس مصري أقدم خلال أبريل 2020 على قتل ابن موطنه عمدا في منطقة الدسمة، وتخلص من أداة الجريمة وملابس المجني عليه بإلقائها في البحر.



وتعود تفاصيل القضية الى الخامس من يونيو 2020، حينما قام المتهم المصري (م.أ) بقتل مواطنه حارس البناية (ز.ك) مواليد 1970، بتمثيل جريمته داخل القسيمة قيد الإنشاء التي كان يعمل بها المجني عليه حارسا لها. وقام المتهم بعد ضبطه بشرح تفصيلي لكيفية مباغتة المجني عليه بعدة طعنات أودت بحياته، مشيرا الى أن هناك أسبابا شخصية دفعته لقتل المجني عليه.



وجرى توثيق جميع تفاصيل الجريمة من خلال فريق من الأدلة الجنائية.