ينتقل الروبوت الجوال «كوريوسيتي» التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إلى منطقة جديدة من المريخ لمواصلة مهامه الاستكشافية بعد 10 سنوات من هبوطه على سطح الكوكب الأحمر.



وبعدما كان مقررا أن يعمل لسنتين من تاريخ وصوله في 6 أغسطس 2012، ينجز الروبوت الجوال مهام ضمن فترة إضافية، إذ مددت «ناسا» مهلة نشاطه مجددا حتى سبتمبر 2025. وخلال هذه الفترة التي سيمضيها الروبوت على المريخ، يتهيأ لاستكشاف منطقة تتكون تربتها بشكل أساسي من الكبريتات، وهو ما لم يتول الروبوت درسه بعد. وأوضح المسؤول الفرنسي عن أداة «شيم كام» الفرنسية- الأميركية المثبتة على الروبوت العالم أوليفييه غاسنو أن «هذه المنطقة التي تلاحظ كثيرا على المريخ تبين وجود تحول مناخي نحو الجفاف والقحل نشهده حاليا».