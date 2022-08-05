تواصل أمس الخميس تدفق الحمم بعد ثوران بركاني على شبه جزيرة ريكيانيس، التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.



هذا، وقررت السلطات في آيسلندا تفعيل خطط الطوارئ بعد بدء ثوران البركان الأربعاء قرب جبل فاجرادال، وقال مسؤولون محليون إنهم قاموا بتفعيل خطط طوارئ. ونصحت الشرطة المواطنين بتجنب منطقة ثوران البركان. وقالت إدارة الحماية المدنية والطوارئ في بيان إنه يتعين على السياح والمقيمين تجنب المنطقة بسبب الغازات السامة، رغم عدم وجود خطر فوري بوقوع أضرار بالبنية التحتية الحيوية.