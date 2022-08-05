نشر متجر «كاندي فان هاوس» الإلكتروني لبيع السكاكر إعلانا يشير فيه إلى رغبته في توظيف «مدير عام للسكاكر» يتولى تذوق أكثر من 3500 حبة سكاكر شهريا، مقابل تلقيه 100 ألف دولار كندي كراتب سنوي.



وتتمثل مهام الموظف الجديد بـ «إدارة سياسة تصنيع السكاكر لدى «فان هاوس» وتوجيه عمل متذوقي السكاكر الثلاثة» الذين وظفتهم الشركة.



وقالت الناطقة باسم متجر «كاندي فان هاوس» فانيسا جاناكيجيفسكي-ريبيلو لوكالة فرانس برس «في بداية العام الفائت، كنا نبحث عن متذوقي سكاكر، وهم المسؤولون الأساسيون عن التذوق لدينا».



وأضافت: «نبحث حاليا عن مدير عام للسكاكر ليكون مسؤولا عن عمل المتذوقين». وسيتولى الموظف المستقبلي مهام عدة أبرزها إعطاء موافقته على المنتجات الجديدة وعقد اجتماعات للقسم المسؤول عن السكاكر، بالإضافة إلى دوره كـ «مدير للمتذوقين»، وتوليه كل ما يتعلق بـ «الأمور المسلية» في الشركة. وعرض العمل هذا متاح لأي شخص يعيش في أميركا الشمالية ويتخطى عمره الخمس سنوات.



ويشير إعلان التوظيف إلى ان المتقدم إلى الوظيفة ينبغي طبعا أن يتمتع بحس تذوق رفيع وان يكون شغوفا بالسكاكر. وذكر المتجر أنه تلقى في غضون أسبوعين أكثر من 100 ألف طلب توظيف. وقالت جاناكيجيفسكي-ريبيلو إن «غالبية هؤلاء هم من البالغين لكن حوالي 25% منهم يشكلون أطفالا».